Російські удари зупинили металургію? Україна за місяць не виробила жодної тонни сталі

Російські ракетні удари зруйнували практично всі доменні печі, які ще працювали на українських металургійних підприємствах. Через зупинку виплавки чавуну фактично зупинився весь виробничий ланцюжок сталі, а втрати галузі можуть становити мільярди євро валютних надходжень.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра Каленкова в ефірі "Українського Радіо".

За його словами, з серпня російські війська завдали великої кількості ударів балістичними та крилатими ракетами безпосередньо по металургійних підприємствах. Практично всі доменні печі, які на той момент продовжували працювати, були зруйновані.

Каленков заявив, що внаслідок цього галузь у минулому місяці не виробила сталі. Без роботи доменних печей підприємства не можуть виплавляти чавун, а без нього — сталь, через що просідає весь подальший виробничий ланцюжок.

За оцінкою голови "Укрметалургпрому", йдеться про потенційну втрату мільярдів євро валютної виручки та десятків мільярдів гривень прямих бюджетних надходжень. Сама галузь сплачує понад 30 млрд грн податків, а пов'язані з нею сектори — значно більше.

До повномасштабного вторгнення значення гірничо-металургійного комплексу для української економіки було значно більшим. У 2021 році він забезпечував понад третину українського експорту та формував до 12% ВВП. У Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях його внесок у валовий регіональний продукт перевищував 40%.

Водночас виробничий потенціал галузі послідовно скорочувався через війну. Після 2014 року Україна втратила близько третини потужностей і майже всі шахти коксівного вугілля, а у 2022 році — маріупольський металургійний майданчик, на який припадало понад 40% тодішнього виробництва.

Каленков наголосив, що російські удари припали саме на об'єкти, які складно і дорого відновлювати. Це створює ризики не лише для поточного виробництва, а й для повоєнної відбудови, коли Україні будуть потрібні великі обсяги власної сталевої продукції.

Яка ситуація в металургії

Зауважимо, ситуація в українській металургії після нових російських атак ще більше погіршилася: "Запоріжсталь" залишається зупиненою, а після влучання у "Каметсталь", яку називали єдиним із трьох великих підприємств повного циклу, що продовжувало роботу, цей комбінат також припинив виробництво.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" взагалі розпочав переведення підприємства в режим холодної зупинки після чотирьох ракетних атак. Протягом наступних двох місяців виробництво підготують до безпечної зупинки, після чого промислові активи законсервують.

Наприкінці вересня після серії ракетних ударів ArcelorMittal уже заявляла про неможливість безпечно відновити роботу підприємства у Кривому Розі.