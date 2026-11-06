Понад 600 млн грн на судмедекспертизу: як Україна прискорить ідентифікацію загиблих

Кабінет міністрів затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих військовослужбовців і цивільних. Крім того, у проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн на посилення судово-медичної експертизи.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

В Україні запроваджують єдині правила ідентифікації загиблих військових і цивільних. Уряд затвердив порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються встановленням особистостей загиблих. Це має уніфікувати процедури, скоротити затримки та підвищити точність досліджень.

Відтепер усі регіональні команди працюватимуть за спільними стандартами. Зокрема, документ визначає єдині вимоги до:

проведення оглядів тіл;

судово-медичних досліджень;

відбору біологічних зразків;

оформлення та документування результатів;

кодування матеріалів для обліку й подальшої ідентифікації.

Запровадження єдиної системи кодування має забезпечити належний облік інформації та запобігти втраті даних, необхідних для встановлення особи загиблого.

Уряд уніфікував процедури ідентифікації загиблих

Як зазначається в повідомленні уряду, новий порядок має усунути зайві затримки, покращити якість досліджень і налагодити взаємодію між регіональними командами на всіх етапах роботи.

До підготовки змін долучилися Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони та Офіс президента.

Уніфікація процедур особливо важлива для випадків, коли ідентифікація потребує комплексних досліджень і взаємодії кількох установ.

На судово-медичну експертизу передбачили понад 600 млн грн

Окремим напрямом реформи стане посилення матеріально-технічної бази судово-медичної експертизи.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на ці потреби заклали понад 600 млн грн. Кошти, зокрема, планують спрямувати на закупівлю обладнання для регіональних бюро судово-медичної експертизи.

Очікується, що це дозволить підвищити спроможність установ проводити необхідні дослідження та прискорити процес встановлення особистостей загиблих.

Уряд наголошує, що головна мета змін – забезпечити родинам можливість швидше отримувати достовірну інформацію про долю близьких і гідно попрощатися з ними.

Нагадаємо, цього року в Україні планують підвищити зарплати працівникам системи судово-медичної експертизи, які працюють із репатрійованими тілами загиблих.