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На щиті: до України повернули тіла 252 загиблих
В Україну повернули тіла 252 загиблих у межах репатріаційних заходів. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Слідчі та експерти проведуть необхідні процедури для встановлення особистостей загиблих.
Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Тіла загиблих передадуть на експертизу
Після повернення тіла загиблих доправлять до спеціалізованих державних установ. Там правоохоронці та експерти проведуть необхідні дослідження, щоб встановити особи загиблих.
До перевезення тіл і організації їх передачі залучений Об’єднаний центр забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Він координує доставку репатрійованих до відповідних установ, а також передачу тіл правоохоронцям і фахівцям судово-медичної експертизи.
Хто долучився до репатріації
Репатріаційні заходи стали результатом спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмена, структур, які займаються питаннями зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших органів сектору безпеки й оборони.
Сприяння в проведенні заходів також надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Нагадаємо, цього року в Україні планують підвищити зарплати працівникам системи судово-медичної експертизи, які працюють із репатрійованими тілами загиблих.