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На щиті: до України повернули тіла 252 загиблих

репатріація
Україна отримала тіла 252 загиблих

В Україну повернули тіла 252 загиблих у межах репатріаційних заходів. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Слідчі та експерти проведуть необхідні процедури для встановлення особистостей загиблих.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Тіла загиблих передадуть на експертизу

Після повернення тіла загиблих доправлять до спеціалізованих державних установ. Там правоохоронці та експерти проведуть необхідні дослідження, щоб встановити особи загиблих.

До перевезення тіл і організації їх передачі залучений Об’єднаний центр забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Він координує доставку репатрійованих до відповідних установ, а також передачу тіл правоохоронцям і фахівцям судово-медичної експертизи.

Хто долучився до репатріації

Репатріаційні заходи стали результатом спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмена, структур, які займаються питаннями зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших органів сектору безпеки й оборони.

Сприяння в проведенні заходів також надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Фото 2 — На щиті: до України повернули тіла 252 загиблих
Фото 3 — На щиті: до України повернули тіла 252 загиблих
Фото 4 — На щиті: до України повернули тіла 252 загиблих
Фото 5 — На щиті: до України повернули тіла 252 загиблих
Фото 6 — На щиті: до України повернули тіла 252 загиблих

Нагадаємо, цього року в Україні планують підвищити зарплати працівникам системи судово-медичної експертизи, які працюють із репатрійованими тілами загиблих.

Автор:
Ольга Опенько

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