В Україну повернули тіла 522 загиблих у межах репатріаційних заходів. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Повернення тіл відбулося внаслідок спільної роботи Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

У Координаційному штабі подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння.

Окремо штаб відзначив роботу особового складу Збройних сил України, який перевозить репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ і організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, у травні за результатами чергових репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 528 загиблих.