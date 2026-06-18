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В Україну повернули тіла 522 загиблих
В Україну повернули тіла 522 загиблих у межах репатріаційних заходів. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.
Повернення тіл відбулося внаслідок спільної роботи Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.
У Координаційному штабі подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння.
Окремо штаб відзначив роботу особового складу Збройних сил України, який перевозить репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ і організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, у травні за результатами чергових репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 528 загиблих.