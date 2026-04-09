В Україну повернули тіла 1000 загиблих осіб у межах чергових репатріаційних заходів. Наразі слідчі та експерти проводять необхідні процедури для ідентифікації, після чого тіла передадуть родинам для поховання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Координаційного штабу.

В Україну повернули 1000 тіл

Повернуті в Україну тіла загиблих, за інформацією російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Наразі правоохоронні органи спільно з експертними установами системи МВС проводять усі необхідні експертизи для встановлення особистостей загиблих.

Після завершення ідентифікації тіла передадуть родинам для гідного поховання.

Фото: Координаційний центр

Репатріаційні заходи стали можливими завдяки спільній роботі низки державних структур, зокрема Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також інших установ сектору безпеки та оборони.

До процесу також долучилися ДСНС України та Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Окрему підтримку у проведенні заходів надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Фото: Координаційний центр

Перевезення репатрійованих тіл до спеціалізованих установ забезпечують підрозділи Збройних Сил України. Вони організовують передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи для подальших процедур ідентифікації.

Нагадаємо, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.