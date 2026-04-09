В Україну повернули тіла 1000 загиблих

на щиті
Ідентифікація загиблих триває після репатріації / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 1000 загиблих осіб у межах чергових репатріаційних заходів. Наразі слідчі та експерти проводять необхідні процедури для ідентифікації, після чого тіла передадуть родинам для поховання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Координаційного штабу.

В Україну повернули 1000 тіл

Повернуті в Україну тіла загиблих, за інформацією російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Наразі правоохоронні органи спільно з експертними установами системи МВС проводять усі необхідні експертизи для встановлення особистостей загиблих.

Після завершення ідентифікації тіла передадуть родинам для гідного поховання.

Репатріаційні заходи стали можливими завдяки спільній роботі низки державних структур, зокрема Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також інших установ сектору безпеки та оборони.

До процесу також долучилися ДСНС України та Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Окрему підтримку у проведенні заходів надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Перевезення репатрійованих тіл до спеціалізованих установ забезпечують підрозділи Збройних Сил України. Вони організовують передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи для подальших процедур ідентифікації.

Нагадаємо, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.

Автор:
Ольга Опенько