Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила понад 900 об’єктів портової інфраструктури України. Унаслідок атак постраждали 246 людей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Адміністрації морських портів України".

Микола Кравчук під час зустрічі в Одеському порту з делегацією зі США, до складу якої увійшли голова ради директорів Crow Holdings Гарлен Кроу та представники Hudson Institute.

Американським партнерам продемонстрували наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі, зокрема будівлю Морського вокзалу в Одесі, яка була зруйнована російськими ракетами у 2023 році.

За словами Кравчука, попри постійні атаки українські порти продовжують забезпечувати стабільну роботу морського коридору та підтримувати глобальну продовольчу безпеку.

"З моменту запуску Українського коридору вже перевезено близько 200 млн тонн вантажів, із них 117 млн тонн — агропродукція", — зазначив він.

Очільник АМПУ також подякував американським партнерам за підтримку України та увагу до розвитку морської галузі в умовах війни.

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня російські війська продовжили атаки на портову інфраструктуру України. Під ударом опинилися об’єкти на Дунаї та в Одеській області, а також цивільне судно під прапором Панами.