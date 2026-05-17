Банки заробляють на кредитах: кредитування підтримує прибутковість уже п’ять кварталів поспіль

гроші
Понад 2,3 тисячі українців отримали кредити на житло.

Український банківський сектор продовжує утримувати стабільну прибутковість завдяки активному кредитуванню. Саме кредитні операції залишаються одним із головних драйверів доходів банків уже п’ять кварталів поспіль.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

За даними Національного банку, прибуток до оподаткування платоспроможних банків у першому кварталі 2026 року зріс на 6,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас чистий прибуток скоротився майже на третину і становив 26 млрд грн через застосування підвищеної ставки податку на прибуток у розмірі 50%.

Чистий процентний дохід банків за січень–березень збільшився на 19,8% у річному вимірі. У Нацбанку пояснюють це активним розвитком кредитування та збереженням високої чистої процентної маржі на рівні 7,6%.

Водночас доходи банків дедалі більше формуються саме завдяки кредитам. Частка процентних доходів від кредитних операцій у першому кварталі перевищила торішні показники та поступово зростала протягом кварталу. У березні вона перевищила 46%. Натомість частка доходів від високоякісних ліквідних активів, зокрема депозитних сертифікатів НБУ, зменшувалася.

Також банки продовжили нарощувати комісійні надходження. Чистий комісійний дохід у першому кварталі зріс на 6,5% порівняно з минулим роком.

Попри швидше зростання операційних витрат порівняно з доходами, показник операційної ефективності банківської системи залишається стабільним. Співвідношення операційних витрат до операційних доходів (CIR) у першому кварталі становило 40,7%.

У Нацбанку зазначають, що прибутковість підтримує капіталізацію банків та їхню здатність розширювати кредитування. Однак підвищений податок на прибуток частково нівелює цей позитивний ефект.

За підсумками 2025 року банки України отримали 126,5 млрд грн чистого прибутку, а сума нарахованого податку на прибуток сягнула 84,8 млрд грн.

Зауважимо, кредитний портфель бізнесу в Україні наприкінці березня 2026 року зріс до 811,5 млрд грн, що на 1,9% більше, ніж у лютому. Водночас річне зростання залишається помірним — лише 0,9%.

Автор:
Тетяна Гойденко