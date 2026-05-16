Україна повернула ще 528 тіл загиблих військових

За результатами чергових репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за інформацією російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів та фахівці експертних установ проведуть комплекс необхідних процедур для встановлення особи кожного загиблого. Ідентифікація включатиме судово-медичні та інші експертизи.

У Координаційному штабі зазначили, що репатріацію вдалося провести завдяки спільній роботі представників сил безпеки та оборони, правоохоронних органів і профільних державних установ

Нагадаємо, 9 квітня в Україну повернули тіла 1000 загиблих осіб у межах чергових репатріаційних заходів. Наразі слідчі та експерти проводять необхідні процедури для ідентифікації, після чого тіла передадуть родинам для поховання.

Автор:
Тетяна Гойденко