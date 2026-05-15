Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових

додому повернулися 205 військових
Додому повернулися 205 військових

Україна та Росія розпочали масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який президент Володимир Зеленський анонсував ще 9 травня. У межах першого етапу додому повернулися 205 українських військових.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройні Сили України, Національна гвардія України та Державна прикордонна служба України.

За словами президента, більшість військових перебували у російському полоні ще з 2022 року. Серед звільнених — оборонці Маріуполя та "Азовсталі", а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та території Чорнобильської АЕС.

Фото 2 — Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових
Фото 3 — Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових
Фото 4 — Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових
Фото 5 — Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових
Фото 6 — Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових
Фото 7 — Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових
Фото 8 — Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових
Фото 9 — Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових
Фото 10 — Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових

До України повернулися рядові, сержанти та офіцери. Наймолодшому звільненому Оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому - 62 роки.

"Багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація", — написав Лубінець.

Зеленський подякував українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, а також міжнародним партнерам, які допомагають у процесі звільнення полонених.

Президент наголосив, що Україна продовжить працювати над поверненням усіх громадян, які залишаються у російському полоні.

Нагадаємо, 24 квітня у рамках чергового обміну Україна повернула додому 193 своїх захисників - військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби, поліції та Держспецтрансслужби.

Автор:
Тетяна Гойденко