Україна та Росія почали обмін полоненими "1000 на 1000": додому повернулися 205 військових

Україна та Росія розпочали масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який президент Володимир Зеленський анонсував ще 9 травня. У межах першого етапу додому повернулися 205 українських військових.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройні Сили України, Національна гвардія України та Державна прикордонна служба України.

За словами президента, більшість військових перебували у російському полоні ще з 2022 року. Серед звільнених — оборонці Маріуполя та "Азовсталі", а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та території Чорнобильської АЕС.

До України повернулися рядові, сержанти та офіцери. Наймолодшому звільненому Оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому - 62 роки.

"Багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація", — написав Лубінець.

Зеленський подякував українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, а також міжнародним партнерам, які допомагають у процесі звільнення полонених.

Президент наголосив, що Україна продовжить працювати над поверненням усіх громадян, які залишаються у російському полоні.

Нагадаємо, 24 квітня у рамках чергового обміну Україна повернула додому 193 своїх захисників - військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби, поліції та Держспецтрансслужби.