Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З полону РФ повертаються 193 українці - відбувся черговий обмін

Україна та РФ провели обмін: повернули 193 захисників / Офіс президента

У рамках чергового обміну Україна повертає додому 193 своїх захисників - військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби, поліції та Держспецтрансслужби.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба Офісу президента.

Захисники обороняли Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. Наголошується, що робота з обмінів триває постійно, а повернення кожного українця з полону залишається одним із ключових пріоритетів.

Також подяку висловлено всім підрозділам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду, а також міжнародним партнерам, які сприяють процесу звільнення полонених.

У Коордштабі додали, що сьогоднішній захід став продовженням Великоднього обміну та реалізації відповідних домовленостей.

Особливістю нинішнього обміну стало повернення з російського полону українських військових 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями. Більшість звільнених тривалий час незаконно утримувалися на території Чечні. Щодо частини з них російською стороною були сфабриковані кримінальні справи, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.

Серед звільнених є як солдати та сержанти, так і кілька офіцерів.

Наймолодшому звільненому воїну - 24 роки. Він потрапив у полон на Донецькому напрямку у 2023 році. Найстаршому оборонцю - 60 років. Двоє військових зустрінуть свій день народження вже на рідній землі.

Нагадаємо, 11 квітня напередодні Великодня відбувся 72-й обмін полоненими. Додому вдалося повернути 175 військових і семеро цивільних.

Автор:
Ольга Опенько