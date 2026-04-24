З полону РФ повертаються 193 українці - відбувся черговий обмін

У рамках чергового обміну Україна повертає додому 193 своїх захисників - військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби, поліції та Держспецтрансслужби.

Захисники обороняли Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. Наголошується, що робота з обмінів триває постійно, а повернення кожного українця з полону залишається одним із ключових пріоритетів.

Також подяку висловлено всім підрозділам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду, а також міжнародним партнерам, які сприяють процесу звільнення полонених.

У Коордштабі додали, що сьогоднішній захід став продовженням Великоднього обміну та реалізації відповідних домовленостей.

Особливістю нинішнього обміну стало повернення з російського полону українських військових 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями. Більшість звільнених тривалий час незаконно утримувалися на території Чечні. Щодо частини з них російською стороною були сфабриковані кримінальні справи, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.

Серед звільнених є як солдати та сержанти, так і кілька офіцерів.

Наймолодшому звільненому воїну - 24 роки. Він потрапив у полон на Донецькому напрямку у 2023 році. Найстаршому оборонцю - 60 років. Двоє військових зустрінуть свій день народження вже на рідній землі.

Нагадаємо, 11 квітня напередодні Великодня відбувся 72-й обмін полоненими. Додому вдалося повернути 175 військових і семеро цивільних.