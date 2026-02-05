Обмін полоненими: додому повернулися 157 українців (ФОТО)

Сьогодні відбувся обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців, серед яких військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, а також цивільні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року.

Президент наголосив, що цей обмін став можливим після тривалої паузи і подякував усім, хто працює над обмінами та поповнює обмінний фонд на фронті. Він відзначив рішучість українських воїнів, без якої такі операції були б неможливими.

"Продовжимо роботу, щоб звільнити наших людей із полону. Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх", — підкреслив президент.

У Координаційному штабі додали, що це 71 обмін і його особливістю є те, що вдалося повернути додому 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до “довічного ув’язнення”. Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця - 63 роки.

Нагадаємо, останній обмін відбувся 2 жовтня. Україна повернула 205 громадян. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців. Частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового обміну.

Також відомо, що в Абу-Дабі Україна домовилася з РФ про обмін 314 полоненими.