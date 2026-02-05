Перший за п’ять місяців: Україна і РФ погодили обмін 314 військовополоненими

Українська, американська та російська делегації під час переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) домовилися про обмін 314 полоненими між Україною та Росією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням з посиланням на допис спеціального представника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа.

"Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими — перший такий обмін за п’ять місяців. Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам", — написав Віткофф.

За його словами, попереду ще багато роботи, однак такі кроки демонструють, що постійна дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля з припинення війни в Україні. Він також анонсував подальший прогрес у перемовинах у найближчі тижні, не розкриваючи деталей, і подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво та організацію зустрічей.

Як повідомлялося, двосторонні переговори між Україною та США, а також тристоронні консультації за участю України, США і Росії проходять 4–5 лютого в Абу-Дабі. Після завершення тристоронніх перемовин у середу сторони продовжили роботу в форматі переговорних груп.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначив, що після тристоронніх зустрічей відбулися додаткові контакти української переговорної команди з американською стороною. За підсумками доповіді делегації він анонсував обмін військовополоненими найближчим часом.

Наприкінці січня президент України оновив склад української делегації для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. До неї увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, народний депутат Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник Офісу президента Олександр Бевз.

Американську сторону на переговорах представляли спецпосланці президента США Стівен Віткофф, Джаред Кушнер і Джошуа Груенбаум, а також міністр Сухопутних сил США Деніел Дрісколл і верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на рівні військового керівництва.