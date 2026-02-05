Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перший за п’ять місяців: Україна і РФ погодили обмін 314 військовополоненими

Стівен Віткофф
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф

Українська, американська та російська делегації під час переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) домовилися про обмін 314 полоненими між Україною та Росією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням з посиланням на допис спеціального представника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа.

"Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими — перший такий обмін за п’ять місяців. Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам", — написав Віткофф.

За його словами, попереду ще багато роботи, однак такі кроки демонструють, що постійна дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля з припинення війни в Україні. Він також анонсував подальший прогрес у перемовинах у найближчі тижні, не розкриваючи деталей, і подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво та організацію зустрічей.

Як повідомлялося, двосторонні переговори між Україною та США, а також тристоронні консультації за участю України, США і Росії проходять 4–5 лютого в Абу-Дабі. Після завершення тристоронніх перемовин у середу сторони продовжили роботу в форматі переговорних груп.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначив, що після тристоронніх зустрічей відбулися додаткові контакти української переговорної команди з американською стороною. За підсумками доповіді делегації він анонсував обмін військовополоненими найближчим часом.

Наприкінці січня президент України оновив склад української делегації для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. До неї увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, народний депутат Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник Офісу президента Олександр Бевз.

Американську сторону на переговорах представляли спецпосланці президента США Стівен Віткофф, Джаред Кушнер і Джошуа Груенбаум, а також міністр Сухопутних сил США Деніел Дрісколл і верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на рівні військового керівництва.

Автор:
Тетяна Гойденко