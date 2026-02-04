В Абу-Дабі завершився перший день тристоронніх переговорів Україна–РФ–США

Українська делегація завершила перший день тристоронніх переговорів з Росією та США в Абу-Дабі, спрямованих на врегулювання російсько-української війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Європейську правду".

Речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян повідомила, що переговори сьогодні закінчилися, а їхнє продовження заплановане на четвер, 5 лютого.

Українську делегацію на переговорах в Абу-Дабі представляють секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та радник ОП Олександр Бевз.

Оновлено о 18:45. Згодом Умєров написав, що переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

"Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення", - йдеться в повідомленні Умєрова.

Він зазначив, що з американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Нагадаємо, 21 січня під час промови на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі Трамп заявив, що над мирним врегулюванням в Україні повинна працювати Європа, а не США. За його словами, війна в Україні "ніколи б не почалася, якби вибори президента США в 2020 році не були сфальсифіковані".