Європа повинна очолити мирний процес в Україні, а не США – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що над мирним врегулюванням в Україні повинна працювати Європа, а не США.

Як пише Delo.ua, про це він сказав під час промови на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 21 січня.

За словами Трампа, війна в Україні "ніколи б не почалася, якби вибори президента США в 2020 році не були сфальсифіковані".

"Ми за тисячі миль звідси, нас розділяє гігантський океан. Це війна, яка ніколи не мала початися, і вона б не почалася, якби президентські вибори у США 2020 року не були сфальсифіковані", - наголосив він.

За словами Трампа, "люди скоро будуть притягнуті до відповідальності за те, що вони зробили".

"Це, ймовірно, сенсаційна новина, але так і має бути. Не можна допускати фальсифікацію виборів", - додав президент США.

Він заявив, що сума у 350 мільярдів доларів, надана Україні та НАТО, є "приголомшливою", і що ці гроші йдуть людям, які "не цінують те, що ми робимо".

Також Трамп додав, що хоче зустрітися сьогодні із президентом України Володимиром Зеленським.

Варто зазначити, що 21 січня Трамп прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де планує обговорити глобальні економічні та геополітичні питання з лідерами країн.

Нагадаємо, підписання в Давосі масштабної угоди про післявоєнну відбудову України на $800 мільярдів, яку готували до Всесвітнього економічного форуму, скасували через конфлікт навколо Гренландії.

Перед цим Україна та США планували підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мали зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей. Але Зеленський залишився в Україні через кризу в енергетиці внаслідок російських атак.