США та Україна можуть підписати угоду про відбудову на $800 млрд

Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп мають зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Тelegraph.

Спершу Зеленський сподівався поїхати до Вашингтона, щоб укласти як економічний план відновлення, так і угоду про гарантії безпеки після війни. Проте європейські партнери порадили перенести зустріч на Давос, де, на їхню думку, буде більш підходяща атмосфера для обговорення угоди з Трампом.

За словами українських посадовців, план процвітання передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відбудови України та запуску економіки. Очікується, що документ відкриє шлях до серії кредитів, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній.

Зеленський підкреслив, що угода дозволить відновити економіку, повернути робочі місця та відродити життя в Україні. Київ розраховує, що участь США у відбудові, зокрема в проєктах, які можуть зацікавити Трампа, стимулюватиме надання надійних гарантій безпеки для України.

Угода базується на домовленості щодо корисних копалин, підписаній торік, яка надала американським інвесторам пріоритетний доступ до майбутніх гірничодобувних проєктів в Україні. За словами спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, до програми долучиться також найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock.

Водночас подробиці угоди залишаються маловідомими, і на відміну від 20-пунктового мирного плану, вона ще не була оприлюднена.

Крім економічної складової, Зеленський зацікавлений у завершенні двосторонньої угоди між США та Україною щодо післявоєнних гарантій безпеки. Документ передбачає можливість створення «сил стримування» під керівництвом Великої Британії та Франції, які зможуть реагувати на повторну агресію Росії.

На тлі цього президент України прийняв у Києві британського міністра оборони Джона Гілі для обговорення пропозиції розміщення британського контингенту в Україні. Зеленський підкреслив, що рамки завершення війни мають передбачати чітку реакцію союзників у разі відновлення російської агресії.

Окрім цього, Зеленський заявив, що обговорює з президентом Трампом можливість укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Сполученими Штатами.