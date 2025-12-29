Зустріч Зеленського та Трампа: мирний план узгоджено на 90%, але не питання Донбасу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про суттєвий прогрес у переговорах зі США щодо досягнення так званої "мирної угоди" після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в резиденції Мар-а-Лаго (Флорида, США).

Про це пише Delo.ua з посиланням на спільну пресконференцію Зеленського та Трампа.

Зеленський: мирний план погоджено на 90%

"Ми на 90% погодили 20-пунктний план миру, гарантії безпеки Україні з боку США узгоджено на 100%, гарантії безпеки у форматі США-Європа-Україна майже узгоджено, план відновлення України доопрацьовується", - зазначив президент України.

Зеленський додав, що у січні 2026 року за підсумками сьогоднішньої зустрічі та подальших обговорень між Україною та США буде підписано шість основних документів.

"Домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання. І також узгодили з президентом Трампом, що він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні", - наголосив президент.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: ОП

Питання Донбасу

Зеленський підкреслив, що питання територій дуже складне і залишається невирішеним. Він розповів, що йдеться про створення "вільної економічної зони" у підконтрольній наразі ЗСУ частині Донеччини, звідки РФ вимагає виведення українських військ.

Президент зауважив, що слід зважати на думку українського народу, адже "у нас з росіянами тут абсолютно різні позиції".

Він підтвердив, що серед варіантів плану розглядається і можливість референдуму, але це лише один із сценаріїв.

"Коли ми говоримо про референдум, то це лише один з ключів. Також є можливість проголосувати в парламенті згідно із законом, або провести референдум. Якщо план (остаточний - ред.) буде складним для нашого суспільства, звісно, суспільство повинно обирати і голосувати, бо це земля нашого народу протягом багатьох поколінь", - наголосив президент.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: ОП

Що сказав Дональд Трамп

Трамп заявив, що зустріч була чудовою, сторони стали значно ближчими до домовленостей і, "можливо, дуже близькими".

Очільник Білого дому наголосив, що Росія порушувала питання Донбасу, що викликало суперечки, однак переговорний процес, за його словами, "рухається в правильному напрямі". Він також зауважив, що Україна продовжує активно оборонятися і що з досягненням угоди варто не зволікати.

"У наступні два тижні я планую нові контакти із Зеленським, один із них відбудеться вже 29 грудня. Краще укласти угоду зараз, інакше буде захоплено нові території. Я не знаю, коли ми вирішимо конфлікт, але ми це зробимо.І Росія, і Україна "хочуть завершення війни"", - підкреслив Трамп.

Він додав, що готовий приїхати в Україну та виступити в парламенті, якщо це допоможе зберегти життя людей і зупинити війну.

Зеленський назвав усі 20 пунктів

Раніше Зеленський вперше озвучив двадцять пунктів проєкту мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Також Україна готова до зустрічі зі США на рівні лідерів для "вирішення сенситивних питань". Президент вважає, що в такому форматі треба розглядати територіальні питання.

Зеленський підкреслив, що цей рамковий документ на 20 пунктів "пройшов через значну еволюцію".

"Як результат сьогодні є цей документ, який має такий вигляд — це драфт. Це поки не погоджений сторонами документ, але у ньому вже є сформована певна логіка, як пропонується закінчити війну", —розповів президент.