Встреча Зеленского и Трампа: мирный план согласован на 90%, но не вопрос Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о существенном прогрессе в переговорах с США по достижению так называемого "мирного соглашения" после встречи с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго (Флорида, США).

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и Трампа.

Зеленский: мирный план согласован на 90%

"Мы на 90% согласовали 20-пунктный план мира, гарантии безопасности Украины со стороны США согласованы на 100%, гарантии безопасности в формате США-Европа-Украина почти согласованы, план восстановления Украины дорабатывается", - отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что в январе 2026 года по итогам сегодняшней встречи и последующих обсуждений между Украиной и США будут подписаны шесть основных документов.

"Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы. И также согласовали с президентом Трампом, что он примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОП

Вопросы Донбасса

Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий очень сложен и остается нерешенным. Он рассказал, что речь идет о создании "свободной экономической зоны" в подконтрольной ВСУ части Донетчины, откуда РФ требует вывод украинских войск.

Президент отметил, что следует учитывать мнение украинского народа, ведь "у нас с россиянами здесь совершенно разные позиции".

Он подтвердил, что среди вариантов плана рассматривается возможность референдума, но это лишь один из сценариев.

"Когда мы говорим о референдуме, то это лишь один из ключей. Также есть возможность проголосовать в парламенте по закону или провести референдум. Если план (окончательный) будет сложным для нашего общества, конечно, общество должно выбирать и голосовать, потому что это земля нашего народа на протяжении многих поколений", - подчеркнул президент.

Что сказал Дональд Трамп

Трамп заявил, что встреча была замечательной, стороны стали гораздо ближе к договоренностям и, "возможно, очень близки".

Глава Белого дома подчеркнул, что Россия поднимала вопрос Донбасса, что вызвало споры, однако переговорный процесс, по его словам, "движется в правильном направлении". Он также отметил, что Украина продолжает активно обороняться и что с достижением соглашения следует не медлить.

"В следующие две недели я планирую новые контакты с Зеленским, один из них состоится уже 29 декабря. Лучше заключить соглашение сейчас, иначе будут захвачены новые территории. Я не знаю, когда мы разрешим конфликт, но мы это сделаем. И Россия, и Украина "хотят завершение войны"", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что готов приехать в Украину и выступить в парламенте, если это поможет сберечь жизнь людей и остановить войну.

Зеленский назвал все 20 пунктов

Ранее Зеленский впервые озвучил двадцать пунктов проекта мирного плана для завершения войны России против Украины

Также Украина готова к встрече с США на уровне лидеров по "решению сенситивных вопросов". Президент считает, что в таком формате следует рассматривать территориальные вопросы.

Зеленский подчеркнул, что этот рамочный документ на 20 пунктов "прошёл из-за значительной эволюции".

"Как результат сегодня есть этот документ, который выглядит так — это драфт. Это пока не согласованный сторонами документ, но в нем уже сформирована определенная логика, как предлагается закончить войну", – рассказал президент.