США хотят общий формат управления Запорожской АЭС – Зеленский

США предлагают общий формат управления Запорожской АЭС, однако пока сложно определить, как запустить станцию в работу и осуществлять ею руководство.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"Американцы хотят общий формат для управления станцией. Здесь наша позиция очень проста. Если американцы могут забрать станцию под себя, каким-то образом демилитаризуют эту зону, то есть российские войска должны выйти со станции на какое-то расстояние, тогда будет возможность, чтобы был доступ к станции в Украине. А потом уже нужно искать возможность, как всем этим управлять", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что станция является украинской, несмотря на то, что россияне считают ее своей из-за факта оккупации.

Зеленский допустил, что американцы могут забрать Запорожскую АЭС под себя, получив долю у станции, уточнив, что в таком случае "это их влияние, это их деньги, а наше - это наше".

"И потому по состоянию на данный момент, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, - пока сложно сказать", - резюмировал президент.

Ранее Зеленский заявлял, что в переговорах по окончании войны вопрос оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции остается одним из самых чувствительных.

Особый статус ЗАЭС

Добавим, что ЗАЭС есть крупнейшей в Европе атомной электростанцией с шестью реакторами. Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской атомной электростанции понадобится "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной, если будет достигнуто мирное соглашение.

Мирный план: реально ли разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией

Один из пунктов мирного плана предусматривает запуск крупнейшей в Европе оккупированной атомной электростанции под контролем Украины и России. Эксперты предупреждают, что техническое состояние станции и разница в энергосистемах делают этот сценарий почти нереальным.

Этот пункт уже противоречит недавней резолюции МАГАТЭ, в которой агентство Россию призвало вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Кроме того, такой общий контроль над станцией невозможен по действующему украинскому законодательству, где у атомной станции может быть только один оператор - "Энергоатом".

Но, по мнению опрошенных Delo.ua экспертов, главная проблема реализации этого пункта не в законах или резолюциях (при наличии политической воли, их можно изменить), а именно в технической плоскости.