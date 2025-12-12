США хочуть спільний формат управління Запорізькою АЕС – Зеленський

США пропонують спільний формат управління Запорізькою АЕС, проте наразі складно визначити, як запустити станцію в роботу і здійснювати нею керівництво.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Американці хочуть спільний формат для управління станцією. Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України. А потім вже треба шукати можливість, як усім цим керувати", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що станція є українською, попри те, що росіяни вважають її своєю через факт окупації.

Зеленський допустив, що американці можуть забрати Запорізьку АЕС під себе, отримавши частку у станції, уточнивши, що у такому випадку"це їхній вплив, це їхні гроші, а наше — це наше".

"І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, — поки що складно сказати", — резюмував президент.

Раніше Зеленський заявляв, що у переговорах щодо закінчення війни питання окупованої Росією Запорізької атомної електростанції залишається одним із найбільш чутливих.

Особливий статус ЗАЕС

Додамо, що ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною електростанцією з шістьма реакторами. Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" та угода про співпрацю між Росією та Україною, якщо буде досягнуто мирної угоди.

Мирний план: чи реально розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією

Один із пунктів мирного плану передбачає запуск найбільшої в Європі окупованої атомної електростанції під спільним контролем України та Росії. Експерти попереджають, що технічний стан станції та різниця енергосистем роблять цей сценарій майже нереальним.

Цей пункт вже суперечить нещодавній резолюції МАГАТЕ, в якій агенція Росію закликала повернути ЗАЕС під контроль України. Крім того, такий спільний контроль над станцією неможливий за діючим українським законодавством, де в атомної станції може бути лише один оператор — "Енергоатом".

Але, на думку опитаних Delo.ua експертів, головна проблема реалізації цього пункту не в законах чи резолюціях (за наявності політичної волі, їх можна змінити), а в саме в технічній площині.