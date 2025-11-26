МАГАТЕ вимагає надати Запорізькій АЕС "особливий статус" у мирній угоді між Україною та РФ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" та угода про співпрацю між Росією та Україною, якщо буде досягнуто мирної угоди.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

"З якого б боку лінії ЗАЕС не опинилася б, потрібно мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці", — сказав Гроссі.

За його словами, без мирного плану існує небезпека ядерної катастрофи.

"Поки не припиниться війна, не буде укладено перемир'я або не замовкне зброя, завжди існує ймовірність того, що щось піде дуже й дуже не так", – наголосив Гроссі.

Reuters нагадує, що у проєкті мирного плану для України пропонується перезапустити ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між Росією та Україною.

"Спільне, не спільне — я не хочу заглиблюватися в це, бо це політика... Але це те, що Україна й Росія вирішуватимуть у певний момент. Але одне зрозуміло: МАГАТЕ є незамінним у цій ситуації" - підкреслив Гроссі.

Додамо, що ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною електростанцією з шістьма реакторами. Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Мирний план: чи реально розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією

Один із пунктів мирного плану передбачає запуск найбільшої в Європі окупованої атомної електростанції під спільним контролем України та Росії. Експерти попереджають, що технічний стан станції та різниця енергосистем роблять цей сценарій майже нереальним.

Цей пункт вже суперечить нещодавній резолюції МАГАТЕ, в якій агенція Росію закликала повернути ЗАЕС під контроль України. Крім того, такий спільний контроль над станцією неможливий за діючим українським законодавством, де в атомної станції може бути лише один оператор — "Енергоатом".

Але, на думку опитаних Delo.ua експертів, головна проблема реалізації цього пункту не в законах чи резолюціях (за наявності політичної волі, їх можна змінити), а в саме в технічній площині.