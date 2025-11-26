МАГАТЭ требует предоставить Запорожской АЭС "особый статус" в мирном соглашении между Украиной и РФ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской атомной электростанции понадобится "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной, если будет достигнуто мирное соглашение.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

"С какой бы стороны линии ЗАЭС ни оказалась, нужно иметь договоренность о сотрудничестве или атмосфере сотрудничества", — сказал Гросси.

По его словам, без мирного плана существует угроза ядерной катастрофы.

"Пока не прекратится война, не будет заключено перемирие или не умолкнет оружие, всегда существует вероятность того, что что-то пойдет очень и не так", - подчеркнул Гросси.

Reuters напоминает, что в проекте мирного плана для Украины предлагается перезапустить ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между Россией и Украиной.

"Общее, не общее — я не хочу вникать в это, потому что это политика... Но это то, что Украина и Россия будут решать в определенный момент. Но одно понятно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации" - подчеркнул Гросси.

Добавим, что ЗАЭС есть крупнейшей в Европе атомной электростанцией с шестью реакторами. Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Мирный план: реально ли разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией

Один из пунктов мирного плана предусматривает запуск крупнейшей в Европе оккупированной атомной электростанции под контролем Украины и России. Эксперты предупреждают, что техническое состояние станции и разница в энергосистемах делают этот сценарий почти нереальным.

Этот пункт уже противоречит недавней резолюции МАГАТЭ, в которой агентство Россию призвало вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Кроме того, такой общий контроль над станцией невозможен по действующему украинскому законодательству, где у атомной станции может быть только один оператор - "Энергоатом".

Но, по мнению опрошенных экспертов Delo.ua, главная проблема реализации этого пункта не в законах или резолюциях (при наличии политической воли, их можно изменить), а именно в технической плоскости.