ЗАЭС подключили к линии электропередач "Днепровская"

Запорожская атомная электростанция снова подключена к линии электропередачи "Днепровская" 750 кВ после ремонта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Украинская ЗАЭС снова подключилась к отремонтированной линии электропередач 750 кВ "Днепровская" после 4-дневного перебоя. ЗАЭС снова имеет две внешние линии, доступные для жизненно важных функций ядерной безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, одна из двух линий электропередачи оккупированной Запорожской АЭС ("Днепровская") была отключена вечером в пятницу, 14 ноября, после срабатывания на ЗАЭС системы защиты.

Добавим, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.

  7 ноября вблизи ЗАЭС началось очередное локальное   прекращение огня, чтобы провести ремонтные работы резервной линии 330 кВ "Ферросплавная-1".

23 сентября в результате очередной провокации со стороны российских военных была повреждена линия электропередачи 750 кВ "Днепровская", питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Энергетики   возобновили питание 23 октября. ЗАЭС месяц была заживлена от дизель-генераторов.

Автор:
Светлана Манько