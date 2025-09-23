На Запорожской АЭС произошел десятый блекаут с начала оккупации

Сегодня на Запорожской АЭС произошло отключение единой линии электропередачи, по которой станция получала питание от украинской энергосистемы. ЗАЭС перешла на питание своих потребностей от дизельгенераторов. Это десятый блекаут с начала российской оккупации станции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Десятый блекаут на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС перешла на питание от дизельгенераторов из-за отключения линии электропередачи от украинской энергосистемы.

Это нарушает условия нормальной эксплуатации станции. В течение оккупации станция неоднократно оставалась без электроснабжения из-за российских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры. Сегодняшний инцидент подчеркивает, что российская оккупация создает серьезную угрозу безопасной работе ЗАЭС, отмечает пресс-служба.

Недавно 69-я Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием немедленной деоккупации станции и возвращение ее под контроль Украины. Документ, поддержанный 62 государствами-членами, призывает к выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС.

Министерство энергетики призывает международное сообщество усилить давление на Россию для ускорения демилитаризации и возвращения станции под контроль Украины.

"Возвращение ЗАЭС под полный и легитимный контроль Украины – единственный путь восстановления ядерной безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС осталась только одна внешняя линия электропередачи, создающая "серьезные риски безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, в течение последнего времени сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой охлаждения реакторов оккупированной находящимися в состоянии холодного останова россиянами Запорожской АЭС.