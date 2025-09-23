На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації

Сьогодні на Запорізькій АЕС сталося відключення єдиної лінії електропередачі, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це десятий блекаут від початку російської окупації станції.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Десятий блекаут на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів через відключення лінії електропередачі від української енергосистеми.

Це порушує умови нормальної експлуатації станції. Протягом окупації станція неодноразово залишалася без електропостачання через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. Сьогоднішній інцидент підкреслює, що російська окупація створює серйозну загрозу безпечній роботі ЗАЕС, наголошує пресслужба.

Нещодавно 69-а Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації станції та повернення її під контроль України. Документ, підтриманий 62 державами-членами, закликає до виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС.

Міністерство енергетики України закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для прискорення демілітаризації та повернення станції під контроль України.

"Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України – єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні", - йдеться в повідомленні.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, протягом останнього часу співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.