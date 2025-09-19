МАГАТЕ вимагає від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію, у якій закликає Росію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль української влади.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Що в резолюції

Зазначається, що резолюцію, ініційовану Україною, підтримали 62 країни. Документ став черговим сигналом світової спільноти про неприпустимість дій росіян, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту.

Резолюція містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС. Документ підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

Крім того, документом підтверджується мандат та безперервна робота місії МАГАТЕ на ЗАЕС, попри постійні спроби Росії підірвати її діяльність.

Разом з тим резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження нового безпечного конфайнмента, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки.

В Міненерго наголошують, що Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску на Росію з метою повного та безумовного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення Запорізької АЕС під контроль України.

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, протягом останнього часу співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.

ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Наразі МАГАТЕ наполягає на негайному будівництві насосної станції для охолодження реакторів Запорізької АЕС