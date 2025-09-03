Запланована подія 2

Україна відповіла на заяву Путіна щодо готовності "співпрацювати" на Запорізькій АЕС спільно зі США

ЗАЕС
ЗАЕС. Фото: Енергоатом

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова співпрацювати з Україною та США в питанні управління тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією. Україна розцінює цю заяву як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України.

Міненерго відповіло на заяву Путіна

У відомстві нагадали, що Росія окупувала Запорізьку АЕС у березні 2022 року й від того часу допустила системні, критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об’єкта.

"Йдеться не лише про знищення основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської греблі, а й про багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що вже дев’ять разів призводили до повного знеструмлення об’єкта — стану, який є прямою передумовою ядерної аварії", — наголосили в Міненерго.

Там підкреслили, що в цьому контексті заяви Путіна про запровадження нових систем управління та контролю над станцією, мають розцінюватися як намагання використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України.

"Міністерство енергетики України розцінює будь-які спроби РФ ввести нові форми „управління" чи „контролю" на Запорізькій АЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці", — йдеться в заяві.

Тому Україна закликає міжнародну спільноту дати цим заявам і діям чітку оцінку, з урахуванням їхнього потенційного впливу на безпеку всього Європейського континенту.

Крадій має повернути вкрадене

Міністерство закордонних справ України розцінило заяви Путіна про можливість співпраці з Україною та США щодо функціонування ЗАЕС як пропозиції здачі в оренду краденого майна.

"У відповідь на пропозиції Путіна наголошуємо, що крадіжка не надає права власності. Крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність, а не пропонувати його комусь в оренду", - йдеться в заяві  МЗС.

Відповідальність за окупацію та функціонування захопленої станції в МЗС покладають на російську державну корпорацію "Росатом", чиї представники постійно перебувають на об’єкті, втручаються в технічні процеси, чинять тиск на українських фахівців. Крім того окупанти позбавили місію МАГАТЕ спроможності змістовно отримувати інформацію про ситуацію на ЗАЕС.

"ЗАЕС є та залишатиметься невід’ємною частиною суверенної території України. Будь-які спроби Росії поставити цей факт під сумнів — юридично нікчемні та політично безперспективні. Україна ніколи не погодиться на узаконення окупації, а міжнародна спільнота має посилити спільні зусилля для відновлення законного контролю України над станцією", - наголосили в МЗС.

Натомість ще на початку березня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Запорізька АЕС нібито є російським ядерним об'єктом і передача контролю над нею неможлива.

Що сказав Путін

Путін заявив, що допускає можливість співпраці на Запорізькій атомній електростанції у тристоронньому форматі за участі США та України.

Російський диктатор повідомив, що навіть обговорював це питання з американською стороною. 

Очільник Кремля сподівається, що така співпраця буде можливою у разі виникнення "сприятливих обставин".

Україна зацікавлена зі США спільно контролювати Запорізьку АЕС

Сполучені Штати і Україна у разі повернення окупованої Запорізької АЕС під контроль українського уряду можуть спільно розпочати її експлуатацію для реалізації енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України.

Своєю чергою Володимир Зеленський обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання американських інвестицій в Запорізьку атомну електростанцію.

"Запорізьку атомну станцію ми з ним обговорювали по телефону одного разу. Думаю також вони обговорювали це з росіянами. Багато питань, і ніхто не буде давати електрику росіянам. Це наша станція, вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція, я про неї говорив президенту Трампу", - заявляв Зеленський.

За його словами, відновлення роботи ЗАЕС потребує значних ресурсів і може тривати двох з половиною років.

"Трамп запитав, чи можемо ми працювати разом над цим питанням. Я відповів: так, якщо ви вкладетеся в модернізацію. Так, якщо ви допоможете нам повернути станцію", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський переконаний, що МАГАТЕ не дозволить роботу Запорізької АЕС поза українською енергосистемою.

Автор:
Світлана Манько