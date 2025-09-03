Украина ответила на заявление Путина о готовности "сотрудничать" на Запорожской АЭС совместно с США

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Украиной и США по вопросу управления временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией. Украина расценивает это заявление как целенаправленную эскалацию угрозы ядерной безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.

Минэнерго ответило на заявление Путина

В ведомстве напомнили, что Россия оккупировала Запорожскую АЭС в марте 2022 года, и с тех пор допустила системные, критически опасные деформации в техническом функционировании этого ядерного объекта.

"Речь идет не только об уничтожении основного источника водоснабжения для охлаждения реакторов вследствие подрыва Каховской дамбы, но и о многократных отключениях станции от украинской энергосистемы, которые уже девять раз приводили к полному обесточиванию объекта — состоянию, которое является прямой предпосылкой ядерной аварии", — подчеркнули в Минэнерго.

Там подчеркнули, что в этом контексте заявления Путина о внедрении новых систем управления и контроля над станцией должны расцениваться как попытки использовать ЗАЭС как военный инструмент в дальнейшем ведении войны против Украины.

"Министерство энергетики Украины расценивает любые попытки РФ ввести новые формы "управления" или "контроля" на Запорожской АЭС как целенаправленную эскалацию угрозы ядерной безопасности", - говорится в заявлении.

Поэтому Украина призывает международное сообщество дать этим заявлениям и действиям четкую оценку с учетом их потенциального влияния на безопасность всего Европейского континента.

Вор должен вернуть украденное

Министерство иностранных дел Украины расценило заявления Путина о возможности сотрудничества с Украиной и США по поводу функционирования ЗАЭС как предложения сдачи в аренду ворованного имущества.

"В ответ на предложения Путина подчеркиваем, что кража не предоставляет права собственности. Вор должен вернуть украденное и понести ответственность, а не предлагать его кому-то в аренду", - говорится в заявлении МИД.

Ответственность за оккупацию и функционирование захваченной станции в МИД возлагают на российскую государственную корпорацию "Росатом", представители которых постоянно находятся на объекте, вмешиваются в технические процессы, оказывают давление на украинских специалистов. Кроме того, кафиры лишили миссию МАГАТЭ способности содержательно получать информацию о ситуации на ЗАЭС.

"ЗАЭС есть и будет оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Любые попытки России поставить этот факт под сомнение — юридически ничтожны и политически бесперспективны. Украина никогда не согласится на узаконивание оккупации, а международное сообщество должно усилить совместные усилия по восстановлению законного контроля Украины над станцией", - подчеркнули в МИД.

В то же время еще в начале марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Запорожская АЭС якобы является российским ядерным объектом и передача контроля над ней невозможна.

Что сказал Путин

Путин заявил, что допускает возможность сотрудничества на Запорожской атомной электростанции в трехстороннем формате с участием США и Украины.

Российский диктатор сообщил, что даже обсуждал этот вопрос с американской стороной.

Глава Кремля надеется, что такое сотрудничество будет возможно в случае возникновения "благоприятных обстоятельств".

Украина заинтересована в США совместно контролировать Запорожскую АЭС

Соединенные Штаты и Украина в этом случае возвращение оккупированной Запорожской АЭС под контроль украинского правительства может совместно начать ее эксплуатацию для реализации энергетических проектов в процессе восстановления и восстановления Украины.

В свою очередь Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопросы американских инвестиций в Запорожскую атомную электростанцию.

"Запорожскую атомную станцию мы с ним обсуждали по телефону однажды. Думаю также они обсуждали это с россиянами. Много вопросов, и никто не будет давать электричество россиянам. Это наша станция, она не будет работать без нас и не будет работать на них. Вот моя позиция, я о ней говорил президенту Трампу" заявлял Зеленский.

По его словам, возобновление работы ЗАЭС требует значительных ресурсов и может занять два с половиной года.

"Трамп спросил, можем ли мы работать вместе над этим вопросом. Я ответил: да, если вы уложитесь в модернизацию. Да, если вы поможете нам вернуть станцию", - сказал президент.

Напомним, Зеленский убежден, что МАГАТЭ не позволит работу Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы.