Индия заявила, что покупала нефть у России по просьбе США, чтобы стабилизировать рынок

Индия покупала нефть у России с 2022 года, поскольку она была дешевой и доступной, и делала это по просьбе США с целью удержания мировых цен на нефть на низком уровне.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, передает Bloomberg.

"В то время США специально обратились в Индию с просьбой купить российскую нефть, чтобы стабилизировать рынок нефти", – сказал Джайшанкар,

Он отметил, что страна покупает нефть исходя из стоимости и наличия.

Индийское высокопоставленное чиновник раскритиковало санкции США против России. Он признал, что к тому времени Индия стала основным покупателем.

"На тот момент значительная часть нефти, доступной на рынке, происходила из России, поскольку европейцы скупали нефть с Ближнего Востока, который был нашим традиционным поставщиком. Обстоятельства подтолкнули нас в определенном направлении", - подчеркнул глава индийского МИД.

Война изменила стратегию Индии

Заметим, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины Нью-Дели стал ключевым покупателем морской нефти из России.

В конце 2025 года индийские нефтеперерабатывающие заводы, опасаясь усложнения торговых переговоров с Вашингтоном, сократили закупки российской нефти, что заставило РФ искать покупателей в Китае.

Однако война на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива сейчас повышают риск дефицита сырой нефти. индийские переработчики снова возвращаются к русским баррелям.

Российская сторона выразила готовность обеспечить до 40% общих потребностей Индии в нефти в критический период.

Напомним, Индия обратилась к властям США с просьбой продлить срок действия специального разрешения на покупку российской нефти. Нью-Дели пытается оградить свой рынок от дефицита и сдержать скачок цен в условиях, когда продолжающаяся с февраля война в Персидском заливе разрушает стабильность мировых энергетических поставок.