Индия возобновляет закупки российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Две партии российской нефти, изначально направлявшиеся в Восточную Азию, сменили курс на Индию, что указывает на готовность Нью-Дели увеличивать закупки из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Согласно данным отслеживания судов, грузы переориентированы на индийские порты, что свидетельствует о готовности Нью-Дели принимать сырье из РФ несмотря на предыдущее давление со стороны США.

Возврат индийских переработчиков к закупкам нефти марки Urals происходит на фоне обострения военных действий на Ближнем Востоке и рисков дефицита из-за ситуации в Ормузском проливе.

Перенаправление танкеров

На этой неделе в индийских портах ожидается выгрузка двух танкеров с общим объемом около 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals.

Судно типа Suezmax под названием Odune прибыло в порт Парадип на восточном побережье Индии в среду с грузом 730 000 баррелей.

Другой танкер типа Aframax, Matari, должен прибыть в Вадинар на западе страны в четверг. Кроме того, судно Indri, которое сначала сигнализировало о направлении в Сингапур, резко повернуло в сторону Индии в Аравийском море.

Война изменила стратегию Индии

Отмечается, что все три упомянутых танкера - Odune, Matari и Indri - в прошлом году попали под санкции Великобритании и Европейского Союза.

Компании-менеджеры этих судов, базирующихся в Азербайджане, а также их владельцы из Гонконга, пока не предоставили комментариев по изменению маршрутов.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы, опасаясь усложнения торговых переговоров с Вашингтоном, в последние недели сократили закупки российской нефти, что заставило РФ искать покупателей в Китае.

Однако война на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива сейчас повышают риск дефицита сырой нефти, и переработчики в южноазиатской стране, похоже, возвращаются в российские баррели.

Возвращение Индии к нефти из РФ

Напомним, в начале января президент США Дональд Трамп заявил, что может повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не потребует Вашингтона сократить закупки российской нефти.

2 февраля Трамп объявил о торговое соглашение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, включающей прекращение закупки индийской нефти в России. Соглашение с Индией предусматривает снижение тарифов США на индийские товары с 50 до 18% в обмен на снижение торговых барьеров и прекращение закупок российской нефти. В то же время Индия будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.

Теперь Индия, третий по величине импортер нефти в мире, из-за рисков в Ормузском проливе рассматривает возможность переориентации на российские грузы, уже находящиеся вблизи ее территориальных вод. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Нью-Дели стал ключевым покупателем морской нефти из России.