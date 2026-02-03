Запланована подія 2

Индийским НПЗ нужно время, чтобы прекратить импорт российской нефти — Reuters

нефтеперерабатывающий завод
Индийские компании прекратят импорт нефти из РФ. / Freepik

Индийским нефтеперерабатывающим заводам понадобится период прекращения, чтобы завершить соглашения с российской нефтью, прежде чем импорт из этой страны можно будет остановить, и правительство до сих пор не предписывало им прекратить такой импорт, сообщили два источника в нефтеперерабатывающей отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники.

Президент США Дональд Трамп 2 февраля объявил о торговом соглашении с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, включающим прекращение закупки индийской нефти у России.

По словам инсайдеров, индийские компании уже забронировали грузы, погрузка которых состоится в феврале и прибытием в марте, поэтому для выполнения существующих обязательств понадобится период прекращения деятельности.

О чем договорились США и Индия?

Торговое соглашение с Индией предусматривает снижение тарифов США на индийские товары с 50 до 18% в обмен на снижение торговых барьеров и прекращение закупок российской нефти. В то же время Индия будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.

Индия стала главным покупателем российской морской нефти со скидкой после начала войны в Украине в 2022 году, что вызвало негативную реакцию западных стран, введших санкции против энергетического сектора РФ.

Соединенные Штаты хотят ограничить доходы России от нефти, чтобы усложнить Москве финансирование войны.

" Мы говорили о многих вещах, в частности о торговле и прекращении войны с Россией и Украиной. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у Соединенных Штатов и, возможно, у Венесуэлы», – рассказал Трамп о своем разговоре с Моди.

После этого Моди опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором выразил удовлетворение пониженным тарифом, но не упомянул о прекращении закупок российской нефти.

Источники сообщают, что Индия постепенно сократит закупки российской нефти. При этом полная остановка импорта повлияет на работу нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, перерабатывающего 400 000 баррелей в день.

Напомним, Президент США Дональд Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Автор:
Татьяна Ковальчук