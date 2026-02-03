Індійським НПЗ потрібен час, щоб припинити імпорт російської нафти – Reuters

Індійським нафтопереробним заводам знадобиться період припинення, щоб завершити угоди з російською нафтою, перш ніж імпорт з цієї країни можна буде зупинити, і уряд досі не наказував їм припинити такий імпорт, повідомили два джерела в нафтопереробній галузі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

Президент США Дональд Трамп 2 лютого оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії.

За словами інсайдерів, індійські компанії вже забронювали вантажі, завантаження яких відбудеться в лютому та прибуттям у березні, тому для виконання існуючих зобов'язань знадобиться період припинення діяльності.

Про що домовились США та Індія?

Торговельна угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.

Індія стала головним покупцем російської морської нафти зі знижкою після початку війни в Україні у 2022 році, що викликало негативну реакцію західних країн, які запровадили санкції проти енергетичного сектору РФ.

Сполучені Штати хочуть обмежити доходи Росії від нафти, щоб ускладнити Москві фінансування війни.

"Ми говорили про багато речей, зокрема про торгівлю та припинення війни з Росією та Україною. Він погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у Сполучених Штатів і, можливо, у Венесуели», – розповів Трамп про свою розмову з Моді.

Після цього Моді опублікував у соціальних мережах допис, у якому висловив задоволення зниженим тарифом, але не згадав про припинення закупівель російської нафти.

Джерела повідомляють, що Індія поступово скоротить закупівлі російської нафти. При цьому повна зупинка імпорту вплине на роботу нафтопереробного заводу Nayara Energy, який переробляє 400 000 барелів на день.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.