Нафта дешевшає другий день поспіль через переговори США з Іраном та нову угоду з Індією

Світові ціни на нафту знижуються другий день поспіль на тлі сигналів про можливу деескалацію між США та Іраном, зміцнення долара після кадрових рішень у ФРС та нової торгової угоди США з Індією, яка витісняє російську нафту з ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,5% — до 65,96 долара за барель. Американська нафта WTI також втратила 0,5%, опустившись до 61,81 долара.

Це падіння стало продовженням понеділка, коли ціни обвалилися на понад 4%.

Чинник Ірану

Головним драйвером зниження цін стали заяви Дональда Трампа про те, що Тегеран "серйозно налаштований" на переговори. Зустріч щодо ядерної програми має відбутися цієї п'ятниці в Туреччині.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан підтвердив готовність до діалогу, проте Трамп зберігає жорстку риторику, попередивши про присутність військових кораблів США в регіоні: "Якщо угоди не буде — можуть статися погані речі".

Фактор долара

Додатковий тиск на нафту чинить зміцнення курсу долара (індекс .DXY). Валюта США пішла вгору після того, як Трамп висунув кандидатуру Кевіна Ворша на посаду наступного голови Федеральної резервної системи.

Для іноземних покупців нафта, що торгується в доларах, стає дорожчою, що автоматично знижує попит.

Угода США та Індії

Сенсацією стала нова торгова угода між Вашингтоном та Нью-Делі. Дональд Трамп оголосив про зниження тарифів на індійські товари з 50% до 18%. Головна умова цієї знижки — повна відмова Індії від закупівлі російської нафти.

Це рішення створює надлишок пропозиції на ринку та позбавляє Москву одного з найбільших каналів збуту, що ще сильніше тисне на світові ціни.

Нагадаємо, за минулий тиждень світові ціни на нафту зросли до шестимісячних максимумів, оскільки інвестори зважають на ризики, пов’язані з напругою у відносинах між США та Іраном. Американський президент Дональд Трамп раніше закликав Іран укласти ядерну угоду, інакше країна зіткнеться з нападом, на що Тегеран пообіцяв жорстку відповідь.