Нефть дешевеет второй день подряд из-за переговоров США с Ираном и нового соглашения с Индией

Мировые цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне сигналов о возможной деэскалации между США и Ираном, укреплении доллара после кадровых решений в ФРС и нового торгового соглашения США с Индией, вытесняющего российскую нефть с рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,5% - до 65,96 доллара за баррель. Американская нефть WTI также потеряла 0,5%, опустившись до 61,81 доллара .

Это падение стало продолжением понедельника, когда цены рухнули более чем на 4%.

Фактор Ирана

Главным драйвером понижения цен стали заявления Дональда Трампа о том, что Тегеран "серьезно настроен" на переговоры. Встреча по ядерной программе должна состояться в эту пятницу в Турции.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность к диалогу, однако Трамп сохраняет жесткую риторику, предупредив о присутствии военных кораблей США в регионе: "Если соглашения не будет, могут произойти плохие вещи".

Фактор доллара

Дополнительное давление на нефть оказывает укрепление курса доллара (индекс DXY). Валюта США пошла вверх после того, как Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Орша на должность следующего главы Федеральной резервной системы.

Для иностранных покупателей нефть, торгуемая в долларах, становится дороже, что автоматически снижает спрос.

Соглашение США и Индии

Сенсацией стало новое торговое соглашение между Вашингтоном и Нью-Дели. Дональд Трамп объявил о понижении тарифов на индийские товары с 50% до 18%. Главное условие этой скидки – полный отказ Индии от закупки российской нефти .

Это решение создает избыток предложения на рынке и лишает Москву одного из самых больших каналов сбыта, что еще сильнее давит на мировые цены.

Напомним, за прошедшую неделю мировые цены на нефть выросли до шестимесячных максимумов, поскольку инвесторы учитывают риски, связанные с напряжением в отношениях между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп ранее призвал Иран заключить ядерное соглашение, в противном случае страна столкнется с нападением, на что Тегеран пообещал жесткий ответ.