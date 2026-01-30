Цены на нефть упали на фоне ожиданий удара США по Ирану

В пятницу, 30 января, мировые цены на нефть снизились более чем на 1%, откатившись от многомесячных максимумов. Аналитики объясняют падение тем, что ожидания немедленной атаки на Иран не оправдались, что привело к временному снижению рисковой премии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 91 цент до 69,80 доллара за баррель после роста на 3,4% и закрытия на самом высоком уровне с 31 июля в четверг. Срок действия мартовского контракта истекает позже в пятницу. Более активный апрельский контракт снизился на 1,07 доллара до 68,52 доллара.

Напряжение на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной из-за наращивания военного присутствия США. Президент Дональд Трамп ранее призвал Иран заключить ядерное соглашение, в противном случае страна столкнется с нападением, на что Тегеран обещал жесткий ответ.

В Вашингтоне проходят отдельные переговоры высокопоставленных чиновников оборонных и разведывательных служб по Израилю и Саудовской Аравии по Ирану. Американские чиновники подтверждают, что президент Трамп рассматривает все варианты, но окончательное решение об ударе по Ирану еще не принято.

Прогнозы аналитиков

Аналитики JPMorgan, несмотря на потенциальную эскалацию, не ожидают длительных перебоев в поставках нефти из-за высокой инфляции и промежуточных выборов.

Они предполагают, что возможные военные действия будут целенаправленными и обойдут инфраструктуру добычи и экспорта нефти.

Citi также прогнозирует, что США и Израиль будут принимать сдержанные меры, такие как захват нефтяных танкеров, оценивая вероятность такого результата в 70%.

Прыжок цен за месяц и другие факторы

Несмотря на пятничное падение, оба эталонных сорта нефти демонстрируют первый месячный прирост за последние шесть месяцев.

Brent выросла на 14,7%, что является самым большим скачком с января 2022 года, а WTI на пути к росту на 12% в январе, что станет ее наибольшим месячным ростом с июля 2023 года.

На общий объем поставок также повлияли перебои в Казахстане, России и Венесуэле, совокупно приведшие к сокращению на 1,5 млн баррелей в сутки в январе. Ненастье в США, по оценкам, также сократило добычу сырой нефти на 340 000 баррелей в сутки этого месяца.

Напомним, мировые цены на нефть выросли в среду, 28 января, из-за опасений поставок после зимнего шторма, нарушившего добычу и экспорт сырой нефти в США. В то же время, напряженность на Ближнем Востоке оказала дополнительную поддержку.