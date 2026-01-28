Нефть дорожает на фоне прибытия авианосцев на Ближний Восток и шторма в США

Мировые цены на нефть продолжают расти в среду, 28 января, из-за опасений поставок после зимнего шторма, нарушившего добычу и экспорт сырой нефти в США. В то же время, напряженность на Ближнем Востоке оказала дополнительную поддержку.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Прыжок котировок

По состоянию на утро среды фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4%, достигнув 67,85 доллара за баррель. Американская нефть WTI прибавила 0,6%, поднявшись до 62,74 доллара. Это продолжение вчерашнего тренда, когда оба показателя подскочили сразу на 3%.

Коллапс добычи в США

Зимний шторм в США нанес сокрушительный удар по энергосистеме. По оценкам трейдеров, американские производители потеряли до 2 миллионов баррелей в день, что составляет около 15% всей национальной добычи.

Ситуация в портах Мексиканского залива была критичной: экспорт сырой нефти и СПГ в воскресенье упал до нуля.

Параллельно с этим крупнейшее месторождение Казахстана — Тенгиз — лишь постепенно восстанавливается после пожара и проблем с электроэнергией. Ожидается, что объект будет работать на менее половины мощности по меньшей мере до 7 февраля.

Авианости и Трамп

Дополнительное давление на цены оказывает ситуация на Ближнем Востоке. Прибытие американского авианосца в регион усилило опасения относительно возможного военного ответа США на действия Ирана.

Аналитики ANZ отмечают, что это повышает вероятность реализации угроз Дональда Трампа по поводу ударов по иранскому руководству, что неизбежно приведет к перебоям в поставках нефти из региона.

Прогнозы аналитиков

Несмотря на текущий рост, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Ожидается, что на встрече 1 февраля ОПЕК продолжит паузу в увеличении добычи на март.

"Только что опасения относительно предложения утихнут, давление продавцов вернется", - считает Тошитака Тазава из Fujitomi Securities.

По его прогнозу, общий мировой профицит нефти в текущем году может стабилизировать цену WTI в районе 60 долларов за баррель, как только логистические и погодные проблемы будут решены.

Напомним, цены на нефть в понедельник немного выросли после того, как предыдущая сессия показала рост более чем на 2%, поскольку перебои с добычей в ключевых регионах США и геополитическая напряженность между США и Ираном подтолкнули рынок вверх.