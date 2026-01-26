Цены на нефть растут из-за зимних перебоев в США и геополитической напряженности с Ираном

Цены на нефть в понедельник немного выросли после того, как предыдущая сессия показала рост более чем на 2%, поскольку перебои с добычей в ключевых регионах США и геополитическая напряженность между США и Ираном подтолкнули рынок вверх.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 23 цента, или 0,4%, до 66,11 доллара за баррель в 09:05 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) стоила 61,26 доллара за баррель, что на 19 центов, или 0,3% больше, чем на предыдущем уровне.

Оба бенчмарка за неделю показали рост на 2,7% и завершили торги в пятницу на самых высоких уровнях с 14 января.

По словам Приянки Сачдевы, старшего рыночного аналитика Phillip Nova, зимний шторм "Папоротник" привел к остановке работы ключевых месторождений нефти и газа в США, увеличив нагрузку на энергосеть. Это, по ее словам, способствовало незначительному росту цен из-за ограничений физических потоков на рынке.

Аналитики JPMorgan сообщили, что строгие погодные условия привели к потере около 250 000 баррелей добычи нефти ежедневно в США, в том числе на месторождении Баккена в Оклахоме и в отдельных частях Техаса.

Трейдеры также обращают внимание на геополитические риски: напряженность между США и Ираном сохраняет инвесторов в неопределенности. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о развертывании "армады" в Иран, в то же время надеясь избежать ее использования и предостерег Тегеран от насилия против протестующих или возобновления ядерной программы.

Согласно исследовательской записке SEB, необычно холодная погода в США и повышенный спрос на мазут могли стимулировать рост цен, однако геополитические угрозы со стороны США были более важным фактором. В то же время высокопоставленный иранский чиновник заявил, что любое нападение будет расцениваться как тотальная война против Ирана.

Отдельно казахстанский Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о возвращении к полной загрузочной мощности своего терминала на побережье Черного моря после завершения технического обслуживания одной из трех точек швартовки.

Заметим, агрессивные заявления президента США Дональда Трампа по Ирану повлекли за собой резкое подорожание нефти на мировом рынке. Дальнейшее развитие этого конфликта может привести к изменению цен на бензин и дизель на украинских АЗС. Между тем, цена на автогаз пока остается относительно стабильной, хотя и сохраняет определенный потенциал к росту.