Заявления Трампа об Иране поддержали мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть выросли в пятницу, 23 января, после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном усилении давления на Иран, что вызвало беспокойство по поводу рисков для поставок с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Цены на нефть

Фьючерсы на Brent с поставками в марте подорожали на 43 цента, или 0,7% - до 64,49 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate прибавила 42 цента, или 0,7% - до 59,78 доллара за баррель.

В четверг оба контракта потеряли около 2%, однако в конце недели рынок частично отыграл потери. Ожидается, что по итогам недели Brent и WTI возрастут примерно на 0,6%.

В то же время, рост цен сдерживали данные из США, которые указали на увеличение запасов сырой нефти. По информации Управления энергетической информации США (EIA), за неделю до 16 января запасы выросли на 3,6 млн баррелей - значительно больше прогноза аналитиков Reuters в 1,1 млн баррелей. Этот показатель также превысил оценку Американс

Заявления Трампа и геополитика

Поддержку нефтяному рынку оказали заявления президента США Дональда Трампа по Ирану. Он снова пригрозил Тегерану, заявив журналистам на борту Air Force One, что США имеют "армаду", направляющуюся в Иран, хотя выразил надежду, что ее не придется применять.

По словам американского чиновника, в ближайшие дни на Ближний Восток прибудут военные корабли США, в том числе авианосец и эсминцы с управляемыми ракетами. Иран является четвертым по величине производителем нефти среди стран ОПЕК и ключевым экспортером для Китая - второго по объему потребителя нефти в мире, усугубляющего опасения по поводу возможных перебоев в снабжении.

Ранее на этой неделе цены на нефть также росли после заявлений Трампа о возможном вторжении в Гренландию, что могло дестабилизировать трансатлантический альянс. Однако в четверг котировки снизились после того, как президент США отказался от идеи военных действий, заявив, что Дания, НАТО и США достигли договоренности о "полном доступе" к острову.

Напомним, 21 января цены на нефть зафиксировали заметное падение: стоимость эталонной марки Brent снизилась до 64 долларов за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже отметки 60 долларов. Глобальные рынки негативно отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.