Потери врага по состоянию на 2 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1240 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1529 сутки полномасштабной войны составляют 1 332 950 человек.
Потери России в войне на 2 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 мая потеряла:
- личного состава – около 1 332 950 (+1 240) человек,
- танков – 11 906 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 500 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 41 117 (+73) ед.
- РСЗО – 1 763 (+6) ед. средства ПВО – 1 357 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 352 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 267 589 (+2 305) ед.
- крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 93 274 (+265) ед.
- специальная техника – 4 151 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 142 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
