Потери врага по состоянию на 2 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1240 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1529 сутки полномасштабной войны составляют 1 332 950 человек.

Потери России в войне на 2 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 мая потеряла:

личного состава – около 1 332 950 (+1 240) человек,

танков – 11 906 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 500 (+4) ед.

артиллерийских систем – 41 117 (+73) ед.

РСЗО – 1 763 (+6) ед. средства ПВО – 1 357 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 352 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 267 589 (+2 305) ед.

крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 93 274 (+265) ед.

специальная техника – 4 151 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 142 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.