Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2026 года

Продолжается 1529-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 мая 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 138 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9976 дронов-камикадзе и осуществил 3379 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писанке Днепропетровской области; Воздвиженская, Верхняя Терса, Лесное, Копани, Ровно, Любицкое, Гуляйпольское, Никольское, Васиновка, Омельник, Орехов, Одаровка, Заречное, Счастливое, Камышеваха Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, две артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны, хранение боеприпасов и семь районов сосредоточения личного состава оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник совершил 100 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое, Малая Волчья и Фиголовка.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в районе населённого пункта Петропавловка.

В Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Озерное, Дружелюбовка, Лиман, Дробышево и Ставки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Кривой Луки, Закотного, Резниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил семь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультиного и Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Софиевка, Свободное, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое, Гришино, Новопавловка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Свободное, Золотой Колодец.

На Александровском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Красногорское, Калиновское, Новогригоровка, Егоровка, Январское и Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Варваровки, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Гуляйпольского, Цветочного и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться в районе населенного пункта Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеских атаки вблизи острова Белогрудый и Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.