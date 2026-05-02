Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,76

51,53

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2026 года

Продолжается 1529-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 мая 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 138 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9976 дронов-камикадзе и осуществил 3379 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писанке Днепропетровской области; Воздвиженская, Верхняя Терса, Лесное, Копани, Ровно, Любицкое, Гуляйпольское, Никольское, Васиновка, Омельник, Орехов, Одаровка, Заречное, Счастливое, Камышеваха Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, две артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны, хранение боеприпасов и семь районов сосредоточения личного состава оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник совершил 100 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое, Малая Волчья и Фиголовка.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в районе населённого пункта Петропавловка.

В Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Озерное, Дружелюбовка, Лиман, Дробышево и Ставки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Кривой Луки, Закотного, Резниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил семь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультиного и Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Софиевка, Свободное, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое, Гришино, Новопавловка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Свободное, Золотой Колодец.

На Александровском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Красногорское, Калиновское, Новогригоровка, Егоровка, Январское и Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Варваровки, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Гуляйпольского, Цветочного и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться в районе населенного пункта Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеских атаки вблизи острова Белогрудый и Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко