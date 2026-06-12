Средняя цена подержанного авто в Украине упала до $6,5 тыс.: украинцы стали покупать машины более рационально

Средняя цена б/у автомобиля в Украине сегодня составляет около $6,5 тыс., а почти 80% рынка приходится на автомобили стоимостью до $10 тыс. При этом за годы полномасштабной войны украинский авторынок претерпел не только структурные, но и психологические изменения.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал соучредитель и директор Института исследования авторынка Станислав Бучацкий.

Украинцы начали считать не только цену авто

Если раньше автомобиль часто воспринимался как символ статуса или инвестиция, то сейчас большинство покупателей рассматривает его, прежде всего, как практическое средство передвижения.

"Около 80% рынка — это автомобили до $10 тыс., а медианная цена подержанного авто составляет около $6,5 тыс. Премиум-сегмент занимает лишь 1,5-2% рынка", — отметил Бучацкий.

Покупатели все чаще, по словам эксперта, оценивают не только стоимость приобретения автомобиля, но полную стоимость его содержания. Речь идет о расходах на горючее, техническое обслуживание, ремонт и надежность модели. Поэтому украинцы все чаще отказываются от больших двигателей и дорогих в обслуживании автомобилей.

"Раньше люди смотрели преимущественно на цену машины. Сейчас они считают полную стоимость владения. Это признак более зрелого рынка", — пояснил он.

Рынок подержанных авто в разы больше рынка новых

Ежемесячно в Украине продается около 5 тыс. новых автомобилей, по оценкам Института исследования авторынка.

В то же время, внутренний рынок подержанных авто генерирует 80–100 тыс. перепродаж в месяц, а еще 20–30 тыс. машин ежемесячно импортируются из-за рубежа.

Именно поэтому сегмент б/у автомобилей фактически определяет тенденции всего украинского авторынка.

Премиум-сегмент не растет даже во время войны

Несмотря на распространенное представление об увеличении количества дорогостоящих автомобилей на дорогах, доля премиум-сегмента остается стабильной — на уровне 1,5–2%.

Дорогие автомобили продаются, по словам Бучацкого, дольше массовых моделей, что свидетельствует об ограниченном спросе даже среди обеспеченных покупателей.

"Если смотреть на цифры, то рынок элитных авто не растет. Его доля стабильно составляет около 1,5–2% общего рынка", — отметил он.

Украина отстает от Европы по уровню автомобилизации

На тысячу жителей Украины, по оценкам Института исследования авторынка, приходится около 260-300 автомобилей. Для сравнения, средний показатель в странах Европейского Союза составляет около 600 автомобилей на тысячу жителей.

Одной из главных причин такого отставания эксперт называет слабое развитие автокредитования и лизинга.

"Средняя цена автомобиля в Украине — около $6,5 тыс. Это те деньги, которые у людей есть на руках. В Европе значительная часть автомобилей покупается из-за финансирования", — пояснил Станислав Бучацкий.

По его словам, развитие кредитных и лизинговых программ может стать одним из главных драйверов роста украинского авторынка в будущем.

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