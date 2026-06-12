Регистрации дизельных авто в Украине упали на четверть мая

В мае автопарк Украины пополнили около 4,5 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на четверть меньше чем в мае 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщает "Укравтопром".

Из общего количества более 1,1 тыс. автомобилей были новыми. Регистрации новых дизельных легковушек снизились на 8% в годовом исчислении.

Еще около 3,4 тыс. дизельных авто были подержанными машинами, импортированными из-за границы. В этом сегменте спад был более заметным — 29% против мая прошлого года.

Самой популярной новой дизельной моделью в мае стал Renault Duster – 263 авто. Второе место занял Volkswagen Touareg с результатом 135 авто, третье – Toyota Land Cruiser Prado, 95 авто.

В топ-5 новых дизельных легковушек вошли:

Renault Duster - 263 авто; Volkswagen Touareg - 135 авто; Toyota Land Cruiser Prado - 95 авто; Skoda Kodiaq - 94 авто; Toyota Hilux - 73 авто.

Среди импортируемых подержанных дизельных авто лидером стал Renault Megane – 284 регистрации. Далее следуют Nissan Qashqai и Skoda Octavia.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто в мае:

Renault Megane - 284 авто; Nissan Qashqai - 235 авто; Skoda Octavia - 219 авто; Kia Sorento - 150 авто; Hyundai Santa Fe - 149 авто.

Данные "Укравтопрома" показывают, что сокращение дизельного сегмента, прежде всего, связано со спадом регистраций импортируемых авто с пробегом. В то же время, новые дизельные легковушки снизились умереннее.

Добавим, в марте автопарк Украины пополнили 4,3 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями.