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Регистрации дизельных авто в Украине упали на четверть мая
В мае автопарк Украины пополнили около 4,5 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на четверть меньше чем в мае 2025 года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщает "Укравтопром".
Из общего количества более 1,1 тыс. автомобилей были новыми. Регистрации новых дизельных легковушек снизились на 8% в годовом исчислении.
Еще около 3,4 тыс. дизельных авто были подержанными машинами, импортированными из-за границы. В этом сегменте спад был более заметным — 29% против мая прошлого года.
Самой популярной новой дизельной моделью в мае стал Renault Duster – 263 авто. Второе место занял Volkswagen Touareg с результатом 135 авто, третье – Toyota Land Cruiser Prado, 95 авто.
В топ-5 новых дизельных легковушек вошли:
- Renault Duster - 263 авто;
- Volkswagen Touareg - 135 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado - 95 авто;
- Skoda Kodiaq - 94 авто;
- Toyota Hilux - 73 авто.
Среди импортируемых подержанных дизельных авто лидером стал Renault Megane – 284 регистрации. Далее следуют Nissan Qashqai и Skoda Octavia.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто в мае:
- Renault Megane - 284 авто;
- Nissan Qashqai - 235 авто;
- Skoda Octavia - 219 авто;
- Kia Sorento - 150 авто;
- Hyundai Santa Fe - 149 авто.
Данные "Укравтопрома" показывают, что сокращение дизельного сегмента, прежде всего, связано со спадом регистраций импортируемых авто с пробегом. В то же время, новые дизельные легковушки снизились умереннее.
Добавим, в марте автопарк Украины пополнили 4,3 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями.