Дизельні авто в Україні: які моделі були найпопулярнішими у лютому

Упродовж минулого місяця автопарк України поповнили 4,3 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з лютим 2025 року попит на дизельні авто зменшився на 12%.

Із загальної кількості придбаних машин 1,1 тис. становили нові автомобілі — це на 8% більше, ніж торік. Ще 3,2 тис. — вживані авто, ввезені з-за кордону; їх кількість, навпаки, скоротилася на 17%.

Серед нових дизельних легковиків найбільш популярною моделлю став Toyota Land Cruiser Prado — 219 зареєстрованих автомобілів. Далі в рейтингу розташувалися Renault Duster (206 од.), Volkswagen Touareg (106 од.), Toyota Hilux (55 од.) та KGM Musso Grand (47 од.).

У сегменті імпортованих вживаних дизельних автомобілів першість утримує Renault Megane — 232 авто. До п’ятірки також увійшли Nissan Qashqai (217 од.), Škoda Octavia (208 од.), Volkswagen Passat (175 од.) та Hyundai Santa Fe (131 од.).

Додамо, у 2025 році автопарк України поповнився 64,5 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Цей показник на 12% менший, ніж роком раніше.