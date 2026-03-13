Дизельные авто в Украине: какие модели были самыми популярными в феврале

За прошедший месяц автопарк Украины пополнили 4,3 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с февралем 2025 г. спрос на дизельные авто уменьшился на 12%.

Из общего количества приобретенных машин 1,1 тыс. составляли новые автомобили — это на 8% больше, чем в прошлом. Еще 3,2 тыс. - подержанные автомобили, ввезенные из-за границы; их количество, напротив, сократилось на 17%.

Среди новых дизельных легковушек наиболее популярной моделью стал Toyota Land Cruiser Prado – 219 зарегистрированных автомобилей. Далее в рейтинге расположились Renault Duster (206 ед.), Volkswagen Touareg (106 ед.), Toyota Hilux (55 ед.) и KGM Musso Grand (47 ед.).

В сегменте импортируемых подержанных дизельных автомобилей первенство удерживает Renault Megane – 232 авто. В пятерку также вошли Nissan Qashqai (217 ед.), Škoda Octavia (208 ед.), Volkswagen Passat (175 ед.) и Hyundai Santa Fe (131 ед.).

В 2025 году автопарк Украины пополнился 64,5 тыс. легковыхавтомобилей с дизельными двигателями. Этот показатель на 12% меньше, чем годом ранее.