Мартовский рекорд: потребление горючего в Украине достигло максимума за три года

В марте потребление горючего в Украине достигло максимума за 3 года / Freepik

В марте 2026 года объемы реализации бензина, дизеля и газа достигли 710 млн. литров. Это самый высокий показатель мартовских продаж по меньшей мере с 2024 года. По сравнению с февралем объемы выросли на 14%, а по отношению к марту прошлого года — почти на 18%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

По данным Государственной налоговой службы, суммарная стоимость проданного горючего по чекам РРО составляла 48,5 млрд грн, что на 57 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Объем реализации горючего 2024-2026, график
Объем реализации горючего 2024-2026 / Enkorr

Региональные характеристики реализации

Высокую динамику продемонстрировал западный регион, где продажи выросли на 26% до 218,8 млн литров. В частности:

  • в Ивано-Франковской области прирост составил 33% (21,2 млн литров);
  • Львовская область прибавила 29% (61,9 млн литров), заняв второе место в Украине по объемам;
  • в центральном регионе продажи выросли на 17% до 171,4 млн. литров;
  • в Кировоградской области зафиксирован рост на 27 % (16,7 млн литров);
  • в северных и восточных областях прирост составил 11%.

Киевская область остается лидером по общему объему (145,2 млн. литров), однако показала динамику лишь в 10%. Наименьшие показатели зафиксированы в Сумской (8%) и во фронтовых зонах: Донецкой (-40%) и Херсонской (-7%) областях.

Причины и тенденции рынка

Специалисты "Консалтинговой группы А-95" связывают мартовский рост с ажиотажем из-за удорожания ресурсов на фоне войны в Иране. Представители топливных сетей отмечают, что дальнейшее повышение цен изменило поведение потребителей.

"Снижается литраж в одном чеке. Кроме того, фиксируем отток клиентов на заправки по более низким ценам", — сообщили в одной из сетей.

На фоне этой тенденции зафиксирован рекордный рост продаж в государственной сети "Укрнафта", работающей с минимальной наценкой.

Ранее сообщалось, что оптовый рынок дизельного горючего демонстрирует высокую волатильность. Цены изменяются под влиянием мировых котировок. При этом в Украине ресурсов на апрель достаточно. Однако последние события на Ближнем Востоке не оставляют сомнений, что "дальше будет еще веселее".

Автор:
Татьяна Ковальчук