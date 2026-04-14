Березневий рекорд: споживання пального в Україні досягло максимуму за три роки
У березні 2026 року обсяги реалізації бензину, дизеля та газу досягли 710 млн літрів. Це найвищий показник березневих продажів щонайменше з 2024 року. Порівняно з лютим обсяги зросли на 14 %, а відносно березня минулого року — майже на 18 %.
Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.
За даними Державної податкової служби, сумарна вартість проданого пального за чеками РРО становила 48,5 млрд грн, що на 57 % більше за показник аналогічного періоду минулого року.
Регіональні показники реалізації
Найвищу динаміку продемонстрував західний регіон, де продажі зросли на 26 % до 218,8 млн літрів. Зокрема:
- на Івано-Франківщині приріст склав 33 % (21,2 млн літрів);
- Львівська область додала 29 % (61,9 млн літрів), посівши друге місце в Україні за обсягами;
- у центральному регіоні продажі зросли на 17 % до 171,4 млн літрів;
- на Кіровоградщині зафіксовано ріст на 27 % (16,7 млн літрів);
- у північних та східних областях приріст склав 11 %.
Київська область залишається лідером за загальним обсягом (145,2 млн літрів), проте показала динаміку лише у 10 %. Найменші показники зафіксовано на Сумщині (8 %) та у фронтових зонах: Донецькій (-40 %) і Херсонській (-7 %) областях.
Причини та тенденції ринку
Фахівці "Консалтингової групи А-95" пов'язують березневий ріст із ажіотажем через подорожчання ресурсів на фоні війни в Ірані. Представники паливних мереж зазначають, що подальше підвищення цін змінило поведінку споживачів.
"Знижується літраж в одному чеку. Крім того, фіксуємо відтік клієнтів на заправки з нижчими цінами", — повідомили в одній із мереж.
На фоні цієї тенденції зафіксовано рекордне зростання продажів у державній мережі "Укрнафта", яка працює з мінімальною націнкою.
Раніше повідомлялося, що гуртовий ринок дизельного пального демонструє високу волатильність. Ціни змінюються під впливом світових котирувань. При цьому в Україні ресурсів на квітень достатньо. Однак останні події на Близькому Сході не залишають сумнівів, що "далі буде ще веселіше".