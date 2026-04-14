Березневий рекорд: споживання пального в Україні досягло максимуму за три роки

У березні споживання пального в Україні досягло максимуму за 3 роки / Freepik

У березні 2026 року обсяги реалізації бензину, дизеля та газу досягли 710 млн літрів. Це найвищий показник березневих продажів щонайменше з 2024 року. Порівняно з лютим обсяги зросли на 14 %, а відносно березня минулого року — майже на 18 %. 

За даними Державної податкової служби, сумарна вартість проданого пального за чеками РРО становила 48,5 млрд грн, що на 57 % більше за показник аналогічного періоду минулого року.

Обсяги реалізації пального 2024-2026, графік
Обсяги реалізації пального 2024-2026 / Enkorr

Регіональні показники реалізації

Найвищу динаміку продемонстрував західний регіон, де продажі зросли на 26 % до 218,8 млн літрів. Зокрема:

  • на Івано-Франківщині приріст склав 33 % (21,2 млн літрів); 
  • Львівська область додала 29 % (61,9 млн літрів), посівши друге місце в Україні за обсягами; 
  • у центральному регіоні продажі зросли на 17 % до 171,4 млн літрів; 
  • на Кіровоградщині зафіксовано ріст на 27 % (16,7 млн літрів); 
  • у північних та східних областях приріст склав 11 %.

Київська область залишається лідером за загальним обсягом (145,2 млн літрів), проте показала динаміку лише у 10 %. Найменші показники зафіксовано на Сумщині (8 %) та у фронтових зонах: Донецькій (-40 %) і Херсонській (-7 %) областях.

Причини та тенденції ринку

Фахівці "Консалтингової групи А-95" пов'язують березневий ріст із ажіотажем через подорожчання ресурсів на фоні війни в Ірані. Представники паливних мереж зазначають, що подальше підвищення цін змінило поведінку споживачів.

"Знижується літраж в одному чеку. Крім того, фіксуємо відтік клієнтів на заправки з нижчими цінами", — повідомили в одній із мереж.

На фоні цієї тенденції зафіксовано рекордне зростання продажів у державній мережі "Укрнафта", яка працює з мінімальною націнкою.

Раніше повідомлялося, що гуртовий ринок дизельного пального демонструє високу волатильність. Ціни змінюються під впливом світових котирувань. При цьому в Україні ресурсів на квітень достатньо. Однак останні події на Близькому Сході не залишають сумнівів, що "далі буде ще веселіше".

Автор:
Тетяна Ковальчук