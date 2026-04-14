AI Лідери
Україна та Молдова протестували залізничне сполучення між Києвом та аеропортом Кишинева (ФОТО)

потяг Київ-Кишинів
Відбувся тестовий залізничний рейс із Києва до аеропорту Кишинева / Фото: ДП "Залізниця Молдови"

Залізничні служби України та Молдови організували тестовий рейс за маршрутом Київ — аеропорт Кишинева. Поїзд вирушив зі столиці України 13 квітня 2026 року. 14 квітня відбулося випробування подовженої ділянки шляху безпосередньо до аеропорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ДП "Залізниця Молдови".

Україна тестує пряме залізничне сполучення між Києвом та аеропортом Кишинева  / Фото: ДП "Залізниця Молдови"

Маршрут передбачає наступну схему руху:

  • поїзд Київ — Кишинів слідує до станції Ревака; 
  • від станції Ревака пасажирів перевозять спеціальні автобуси; 
  • автобуси курсують за прямим маршрутом безпосередньо до термінала аеропорту.
Від станції Ревака пасажирів забирали спеціальні автобуси / Фото: ДП "Залізниця Молдови"

За результатами тестування, час у дорозі від залізничного вокзалу Кишинева до аеропорту становить приблизно 15 хвилин.

"Це комплексне рішення має на меті скоротити час у дорозі, уникнути міських заторів та підвищити комфорт пасажирів", — повідомили представники залізниці Молдови.

Наразі фахівці вивчають результати рейсу та відгуки пасажирів. Ця інформація стане основою для прийняття рішення щодо запуску маршруту на регулярній основі.

Раніше повідомлялося, що маршрут поїзда №351 Київ – Кишинів буде тимчасово продовжено до станції Ревака. Для пасажирів передбачено безкоштовний трансфер до терміналу аеропорту.

Автор:
Тетяна Ковальчук