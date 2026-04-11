Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,64

43,45

EUR

51,10

50,83

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київ і Молдова тестують пряме залізничне сполучення з аеропортом

"Укрзалізниця" запустила рейси зі Львова до Ворохти / Укрзалізниця

Пряме залізничне сполучення між Києвом та аеропортом Кишинева може бути розширене у тестовому режимі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

"Укрзалізниця" спільно з молдовськими партнерами запускає пробну поїздку до станції Ревака, розташованої поблизу міжнародного аеропорту Кишинева.

13 квітня маршрут поїзда №351 Київ – Кишинів буде тимчасово продовжено до станції Ревака. Для пасажирів передбачено безкоштовний трансфер до терміналу аеропорту.

Тестова поїздка має оцінити попит на таке сполучення. У разі високої зацікавленості з боку пасажирів зупинка в Реваці може бути включена до маршруту на постійній основі.

Нагадаємо, раніше Україна та Молдова підписали протокол щодо організації спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення "Кучурган - Новосавицька" на території України.

Автор:
Тетяна Гойденко