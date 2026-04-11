Київ і Молдова тестують пряме залізничне сполучення з аеропортом

Пряме залізничне сполучення між Києвом та аеропортом Кишинева може бути розширене у тестовому режимі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

"Укрзалізниця" спільно з молдовськими партнерами запускає пробну поїздку до станції Ревака, розташованої поблизу міжнародного аеропорту Кишинева.

13 квітня маршрут поїзда №351 Київ – Кишинів буде тимчасово продовжено до станції Ревака. Для пасажирів передбачено безкоштовний трансфер до терміналу аеропорту.

Тестова поїздка має оцінити попит на таке сполучення. У разі високої зацікавленості з боку пасажирів зупинка в Реваці може бути включена до маршруту на постійній основі.

Нагадаємо, раніше Україна та Молдова підписали протокол щодо організації спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення "Кучурган - Новосавицька" на території України.