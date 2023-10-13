"Ще один маршрут експорту": Україна та Молдова домовилися про контроль поїздів через Придністров'я

Україна та Молдова підписали протокол щодо організації спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення "Новосавицька - Кучурган" на території України.

Як повідомляє пресслужба українського уряду, підписання відбулося за підсумками онлайн-розмови прем’єр-міністрів України та Молдови Дениса Шмигаля та Доріна Речана.

Протокол з української сторони підписали голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко та виконуючий обов'язки голови Державної митної служби Сергій Звягінцев.

З молдовської сторони його підписали заступник начальника генерального інспектората Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Діана Салкуцан та директор Митної служби при Міністерстві фінансів Ігор Талмазан.

За словами Шмигаля, запроваджена весною практика спільного контроль на залізниці в пункті пропуску "Серпневе 1 - Басарабяска" зарекомендувала себе відмінно.

"Це суттєво сприяє українському експорту, вдвічі зменшує тривалість усіх процедур, мінімізує черги, заощаджує державні кошти. В перспективі досвід спільного контролю застосуємо на всіх пунктах пропуску з Молдовою і, переконаний, на кордонах з усіма нашими сусідами-державами ЄС", - зазначив він.

Очільник українського уряду наголосив, що спільний контроль на пунктах пропуску дасть переваги обом країнам у логістичній, торговельній та економічній сферах. Він додав, що Україна, Молдова й Румунія в тристоронній співпраці мають всі можливості активізувати логістичні коридори, щоб диверсифікувати шляхи українського експорту.

Нагадаємо також, що спільний україно-молдавський контроль в автомобільному пункті пропуску "Кучурган - Первомайськ" було запроваджено ще в липні 2017 року. Це був перший такий КПП.

Втім, в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну кордон із невизнаним Придністров'ям, зокрема й у цьому місці, був закритий з українського боку. В свою чергу, на урядовому порталі наразі з'явилася постанова Кабінету міністрів №920 від 10 жовтня, якою залізничний КПП "Кучурган" було виключено з переліку закритих.

Зазначимо при цьому, що напередодні президент України Володимир Зеленський під час візиту до Румунії заявив, що вже скоро має запрацювати транспортний коридор для експорту українського зерна через Молдову.

У вечірньому відеозверненні 13 жовтня Зеленський заявив, що залізниця через Придністров'я - це "ще один маршрут нашого експорту, додатковий транспортний коридор, який точно посилить весь наш регіон".