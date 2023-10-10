Зеленський анонсував запуск зернового коридору через Молдову в Румунію

Президент Володимир Зеленський зазначає, що вже скоро має запрацювати транспортний коридор для експорту українського зерна через Молдову. Про це він повідомив у соцмережах за результатами зустрічі у Румунії з її президентом Клаусом Йоханнісом.

"У трикутнику Україна – Румунія – Молдова ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, але й усієї нашої Європи. Вже скоро запрацює "зерновий коридор" з України через Молдову в Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом, що матиме значення не лише для нас, а й для Європи та світу загалом", - зазначив він.

Крім того, за словами Зеленського, з Румунією домовлено, що українці будуть включені до першої хвилі навчання в центрі підготовки пілотів американських винищувачів F-16, який створюється в цій країні.

"Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16: створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з паном Йоханнісом, як прискорити цю підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання", - повідомив глава української держави.

Він подякував румунській стороні за всі надані пакети підтримки й "за те, що ми обговорили сьогодні". Зеленський також анонсував "хороші новини" щодо артилерії та протиповітряної оборони.

"Україна й Румунія разом є важливими донорами безпеки, зокрема продовольчої. Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом у країні, і в Одеському регіоні", - додав президент.

Нагадаємо, що з кінця липня, коли припинила свою дію "зернова угода" між ООН та Туреччиною з Росією та Україною окремо, РФ періодично завдає ударів по інфраструктурі українських портів на Дунаї (який одночасно є лінією кордону з Румунією), головним чином по портах Ізмаїл та Рені, які до цього активно нарощували вантажообіг через необхідність експорту української агропродукції в умовах обмежених через війну можливостей портів на морському узбережжі Одещини.

До того ж 26 вересня та 6 жовтня було атаковано КПП "Орловка" на паромній переправі через Дунай - єдиний пункт пропуску на україно-румунському кордоні в Одеській області. Через близькість об'єктів атак до румунської території на ній вже декілька разів знаходили уламки збитих Україною ударних дронів, які використовує Росія. Після цього Румунія, зокрема, розширила запроваджено раніше заборону на польоти вздовж українського кордону по Дунаю.

Нагадаємо також, що експорт українського зерна до самої Румунії наразі ускладнено: та запровадила ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшника, а також ріпаку з України, хоча й погодилася не повертатися до повної його заборони після закінчення 15 вересня терміну дії відповідного обмежувального заходу, введеного від імені Європейської комісії.

З українського ж боку введено ліцензування експорту зазначеної продукції. В свою чергу, розташована між Україною та Румунією Молдова з 4 жовтня теж вирішила запровадити ліцензування ввезення пшениці, кукурудзи та насіння соняшника.