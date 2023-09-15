Єврокомісія не стала продовжувати заборону експорту українського зерна до п'яти країн ЄС

Європейська комісія вирішила не продовжувати після 15 вересня заборону імпорту українського зерна до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Як йдеться в її повідомленні, таке рішення було ухвалено після аналізу даних, пов'язаних із впливом експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника на ринок ЄС.

Зазначається, що Єврокомісія зробила висновок, що завдяки роботі координаційної платформи щодо покращення торгових потоків між ЄС та Україною та тимчасовим обмеженням, запровадженим 2 травня, відповідні порушення ринку в п'яти державах-членах ЄС зникли.

"Конструктивний підхід усіх учасників платформи допоміг вирішити конкретні проблеми та забезпечив потік і навіть зростання [українського] експорту до третіх країн за межами ЄС", - йдеться у повідомленні.

Водночас, заявлено, що Україна погодилася протягом 30 днів вжити будь-яких правових заходів (включаючи, наприклад, запровадження системи експортного ліцензування), аби уникнути відновлення сплеску імпорту зазначених товарів до ЄС.

До цього часу Україна має вжити вже з 16 вересня ефективних заходів щодо контролю за експортом чотирьох зазначених груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим спотворенням у п'яти країнах ЄС. Україна має надати відповідний план дій у рамках координаційної платформи не пізніше кінця робочого дня понеділка, 18 вересня.

"Єврокомісія та Україна відстежуватимуть ситуацію через платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачені ситуації. Єврокомісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи з боку України діятимуть і повністю працюватимуть", - заявили в уряді Євросоюзу.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, він переговорив з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та висловив їй вдячність "за дотримання слова та правил вільного ринку".

"Це приклад справжньої єдності й довіри між Україною та ЄС. Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються. Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати", - заявив він.

Нагадаємо, що Єврокомісія після досягнення 28 квітня домовленостей з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною оголосила 2 травня про запровадження тимчасових заходів щодо імпорту згаданих категорій агропродукції з України за умови скасування цими країнами національних заходів щодо неї. Обмеження були запроваджені після скарг цих країн на те, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Термін запровадженоъ заборони спливав 5 червня, але єврокомісар з питань сільського господарства ЄС Януш Войцеховський заявляв, що наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до п'яти перерахованих країн щонайменше до жовтня. Зрештою Єврокомісія продовжила його до 15 вересня, скоротивши обсяг обмежень із 17 до 6 тарифних позицій.

Разом з тим Угорщина перед цим просила ЄС продовжити межу на імпорт українських зернових та олійних культур щонайменше до кінця 2023 року. Угорщина й Польща досі наполягають на необхідності продовження заборони. Україна ж наполягає на повному скасуванні обмежень.

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